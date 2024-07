Aeronautica Militare: trasporto d’emergenza per un lattante di due mesi da Cagliari a Milano | FOTO

MeteoWeb

È atterrato alle ore 13:13, presso l’aeroporto di Milano Linate, il velivolo dell’Aeronautica Militare che ha permesso il trasporto sanitario d’urgenza di un lattante di soli due mesi dal Presidio Ospedaliero Duilio Casula di Monserrato (CA) al Policlinico di San Donato Milanese (MI). Il Falcon 900 del 31° Stormo era partito dalla base di Ciampino poco dopo le 10:30, per dirigersi verso l’aeroporto di Cagliari-Elmas, dove ha imbarcato il piccolo paziente in imminente pericolo di vita, che ha viaggiato in culla termica, accompagnato dai genitori e da un’equipe medica composta da una dottoressa e un’infermiera.

Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Una volta arrivati all’aeroporto di destinazione, dove un’ambulanza era già in attesa per trasferire il bimbo in ospedale, velivolo ed equipaggio sono ripartiti alla volta di Ciampino, dove sono atterrati intorno alle 14:30, tornando pronti per l’impiego in caso di necessità.

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese.

