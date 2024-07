Affonda con la barca nel mar Jonio, si salva aggrappato ad una boa | FOTO

MeteoWeb

Tragedia sfiorata questa sera a Marina di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria, dove intorno alle 18:30 un uomo è uscito in mare partendo dalla spiaggia con una barca con cui poi è affondato quando è arrivato a circa 300 metri al largo dal litorale. L’uomo è riuscito a salvarsi rimanendo aggrappato ad una boa, da cui ha tentato a lungo in tutti i modi di chiedere i soccorsi della spiaggia gesticolando e urlando.

Dalla spiaggia, i bagnanti si sono accorti dell’accaduto e altri intrepidi volenterosi tra cui un bagnino del lido Malibu Beach sono usciti con altre due-tre piccole imbarcazioni per raggiungerlo e salvarlo, in condizioni di forte vento.

Una volta raggiunto e issato a bordo, i soccorritori hanno dovuto chiedere l’intervento della Guardia Costiera appositamente giunta sul luogo dalla vicina Roccella Jonica, in quanto il forte vento e la corrente impedivano il ritorno in spiaggia. Una disavventura a lieto fine dopo un’ora di paura e preoccupazione per tutti coloro che hanno assistito all’episodio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.