Dall’Africa alla 5ª categoria, 3 impatti e record battuti: l’epica ascesa dell’uragano Beryl

MeteoWeb

Quella che era iniziata come un’onda tropicale al largo della costa africana più di 2 settimane fa, è poi diventata una tempesta da record, conquistando il titolo di primo uragano della stagione atlantica del 2024. Gli uragani generalmente non si formano prima dell’11 agosto e non raggiungono solitamente lo status di uragano maggiore (3ª categoria o superiore) prima del 1° settembre. Tuttavia, l’uragano Beryl, che ha perso il suo status di tempesta tropicale il 9 luglio, si è evoluto in tempesta di 4ª categoria già a giugno, il primo uragano di 4ª categoria mai registrato in quel mese.

Beryl ha continuato a rafforzarsi, diventando un potente uragano di 5ª categoria all’inizio di luglio, con venti sostenuti che hanno raggiunto 270 km/h nelle acque aperte del Mar dei Caraibi. È stato il primo uragano a raggiungere la 5ª categoria così presto nella stagione (che inizia il 1° giugno) e solo la 2ª volta in assoluto che un uragano di 5ª categoria si è sviluppato a luglio. Gli scienziati della NOAA attribuiscono questo sviluppo precoce alle temperature oceaniche in aumento.

“Una cosa che mi colpisce di Beryl è che si è formato in quella striscia tropicale nell’Atlantico dove le tempeste provenienti dall’Africa possono intensificarsi. Durante tutta l’estate, più della metà delle tempeste che ricevono un nome nell’Atlantico provengono dall’Africa e attraversano questa principale regione di sviluppo (MDR),” ha spiegato a Space.com Jason Dunion, meteorologo e Hurricane Program Field Director della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). “La MDR di solito non inizia ad attivarsi fino ad agosto e settembre, quando le temperature oceaniche iniziano a riscaldarsi davvero, e quello che abbiamo notato quest’anno è che le temperature della superficie del mare erano molto sopra la norma, il che rappresenta un grande contributo per queste tempeste“.

I previsori del National Hurricane Center della NOAA avevano già previsto una stagione atlantica intensa per il 2024. Per creare le condizioni per i sistemi di tempesta tropicale, sono necessari acqua oceanica calda, con una temperatura minima di +27°C, molta umidità nell’aria e un basso wind shear verticale, ovvero un cambiamento minimo della velocità e direzione del vento con l’altezza.

Nel caso di Beryl, tutto si è allineato per permettere il rafforzamento e continuare su un percorso che ha incluso 3 impatti nel giro di una settimana: sull’isola di Carriacou nel Mar dei Caraibi sud-orientale il 1° luglio, nella penisola dello Yucatán in Messico il 5 luglio, e vicino a Matagorda, in Texas, l’8 luglio.

“Storicamente, l’attività precoce non sempre indica l’attività successiva nella stagione. Non è sempre un buon indicatore di cosa accadrà, ma certamente tutte le condizioni sono molto favorevoli. Uscendo da El Niño e avvicinandosi a La Niña, le temperature della superficie del mare sono molto calde, ci sono molte condizioni di fondo che supportano davvero una stagione intensa. C’è sicuramente una preoccupazione che questo sia un segno precoce di ciò che verrà,” ha spiegato Dunion.

I satelliti hanno svolto un ruolo fondamentale nel monitorare Beryl dall’inizio alla fine, aiutando i previsori a fornire avvisi avanzati e aggiornamenti costanti sul movimento e l’intensità della tempesta. Il satellite GOES-East della NOAA ha fornito viste quasi in tempo reale di Beryl da 35.785 km sopra l’equatore terrestre. Il suo strumento Advanced Baseline Imager (ABI) ha fornito immagini da 16 diverse bande spettrali per garantire una sorveglianza continua sulla tempesta. Altri partner satellitari utilizzati per ottenere immagini di Beryl includevano Himawari, Meteosat Geostationary, il Satellite Multiuso della Corea (GEO-KOMPSAT), EUMETSAT e il Joint Polar Satellite System della NOAA.

L’uragano Beryl ha segnato un inizio stagione senza precedenti, evidenziando l’importanza della tecnologia e della preparazione nella previsione e gestione delle tempeste tropicali. Mentre il 2024 promette di essere una stagione impegnativa, la comunità scientifica resta vigile, pronta a rispondere alle sfide che Madre Natura può presentare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.