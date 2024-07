Agrigento, MareAmico: “riprende l’erosione costiera a San Leone, balneazione pericolosa” | FOTO

MeteoWeb

“Riprende l’erosione costiera a San Leone“, ad Agrigento: è quanto riporta l’associazione MareAmico. “È bastata una ponentata estiva per far avanzare verso Est l’erosione nel viale delle dune e minacciare nuovamente la pista ciclabile e la strada. Ma c’è di più: la mareggiata di questa notte ha portato in superficie la palificazione dell’ex chiosco Magaria, rendendo nuovamente la spiaggia pericolosissima per la balneazione!“

