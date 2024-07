AIDS: 120mila infezioni e 76mila morti tra under 14 nel 2023

MeteoWeb

“Nonostante i progressi compiuti per ridurre i casi di Hiv e le morti legate all’Aids fra i bambini“, per liberarli dalla malattia entro il 2030 “è urgente ampliare i servizi per l’Hiv nei Paesi maggiormente colpiti dalla pandemia“: è l’appello lanciato dal rapporto ‘Transforming Vision Into Reality’ di Unicef e Alleanza globale per porre fine all’Aids nei bambini entro il 2023. Dal documento emerge che nel 2023, a livello globale, circa 120mila under 14 sono stati contagiati dal virus dell’Aids e 76mila sono morti, di cui 49mila nei 12 Paesi dell’Alleanza globale.

I programmi che mirano a interrompere la trasmissione verticale (madre-figlio) dell’Hiv – indica il rapporto – dal 2000 hanno evitato 4 milioni di casi di Hiv nella fascia 0-14 anni. A livello globale, i nuovi Hiv-positivi under 14 sono diminuiti del 38% dal 2015 e le morti legate all’Aids sono scese del 43%. Fra i Paesi dell’Alleanza globale, molti hanno raggiunto una forte copertura della terapia antiretrovirale a vita nelle donne in gravidanza e allattamento che vivono con l’Hiv: l’Uganda quasi il 100%, la Repubblica Unita della Tanzania il 98%, il Sud Africa il 97%; il Mozambico ha raggiunto come lo Zambia una copertura del 90%, l’Angola e il Kenya l’89%, lo Zimbabwe l’88% e la Costa d’Avorio l’84%.

