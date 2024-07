Il campione di tennis Alexander Zverev: “a causa del vaccino mi sono ammalato di diabete”

MeteoWeb

Alexander Zverev, campione tedesco di tennis, convive con il diabete di tipo 1 da quando aveva quattro anni. Per lui è sempre stato “normale”, ma ha reso pubblica la sua malattia solo quasi due anni fa. In un’intervista a Tennis Magazin, il 26enne ha parlato della sua vita quotidiana con il diabete e del perché ha tenuto segreta la diagnosi per così tanto tempo.

“So solo da quello che mi ha detto la mia famiglia, che ero malato e avevo un virus grave. Poi ho dovuto vaccinarmi come deve vaccinarsi ogni bambino normale. Ero ancora malato. Ma mi hanno comunque fatto vaccinare, il che in questo caso era sbagliato. È stata una reazione del mio corpo a farmi sviluppare il diabete dopo la vaccinazione. Allora avevo quattro anni”, ha raccontato Zverev. “Non conosco la vita senza diabete. Per me era normale”, ha aggiunto.

Sul perché abbia parlato della malattia solo ora, il tennista ha detto: “mi sentivo a disagio con tutta la faccenda. C’erano due ragioni. In primo luogo, non volevo avere scuse nel mio sport. Attribuisco grande importanza a questo. Secondo: non volevo che tutti lo sapessero. Volevo mantenerlo segreto”. Alexander Zverev ha poi aggiunto: “molte persone non sono informate e non capiscono cosa sia il diabete. Pensano: “Oh, oh, ha una malattia, stiamo lontani da lui”. Anche questo fa parte delle mie fondamenta. Voglio educare e incoraggiare i bambini. Dovrebbero imparare che sono diabetici, ma allo stesso tempo possono perseguire i loro sogni in modo del tutto normale”.

