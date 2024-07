Allerta caldo in Sicilia: allarme arancione per incendi domani

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha pubblicato una nuova allerta per incendi e ondate di calore, valida per la giornata di domani, mercoledì 10 luglio. È stata diramata allerta arancione per il rischio di incendi in tutta l’isola. Sul fronte caldo, è stata diramata l’allerta gialla (livello 1) nelle città di Palermo, Catania e Messina.

