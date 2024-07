Allerta caldo Sicilia: allarme rosso per incendi in 3 province domani

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato una nuova allerta per rischio incendi e ondate di calore, valida per la giornata di domani, venerdì 19 luglio. Per quanto riguarda il rischio incendi, è stata diramata l’allerta rossa in 3 province, ossia Agrigento, Enna e Siracusa; la pericolosità è alta. Allerta arancione e pericolosità media nel resto della Sicilia.

Per quanto riguarda invece il livello di rischio ondate di calore, a Palermo prevista l’allerta rossa (livello 3) per domani e dopodomani. Per domani, allerta arancione (livello 2) a Catania e gialla (livello 1) dopodomani. Allerta gialla (livello 1) a Messina sia domani che dopodomani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.