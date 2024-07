Allerta caldo Sicilia: domani allarme rosso per incendi in una provincia

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha pubblicato un’allerta per rischio incendi e ondate di calore per la giornata di domani, martedì 30 luglio. Allerta arancione per rischio incendi su tutta l’isola, ad eccezione della provincia di Caltanissetta che si trova sotto allerta rossa. Per quanto riguarda invece il caldo, allerta rossa (livello 3) a Palermo; allerta arancione (livello 2) a Catania e allerta gialla (livello 1) a Messina.

