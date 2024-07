Allerta caldo Venezia: temperature elevate oggi e domani

MeteoWeb

Il caldo si fa sentire anche sulla città di Venezia. La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav, comunica che anche oggi e domani, giovedì 11 luglio, le temperature resteranno elevate, tanto da far protrarre condizioni di disagio fisico intenso sulle zone pedemontane, pianeggianti e costiere.

La qualità dell’aria risulta buona/discreta nella giornata di oggi e domani lo sarà anche sulle località costiere, ma risulterà scadente giovedì 11 nelle zone montane, pedemontane e pianeggianti. La Regione Veneto, evidenzia il Comune, ha così diramato la “dichiarazione di stato di allarme climatico per disagio fisico“, almeno sino al 12 luglio 2024.

