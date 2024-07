Allerta incendi Sardegna: allarme arancione su buona parte dell’isola

MeteoWeb

Allerta arancione per rischio incendi su buona parte della Sardegna occidentale e settentrionale per la giornata di domani, lunedì 29 luglio. Il perdurare di vento e alte temperature ha portato la Protezione Civile regionale a confermare la previsione di pericolosità alta per le aree sotto allerta arancione, che includono anche la zona di Cagliari e quella di Oristano. In queste zone, la fase operativa regionale è quella di attenzione rinforzata.

Sotto allerta arancione, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

Allerta gialla per rischio incendi sul resto della Sardegna: pericolosità media e fase operativa regionale di attenzione.

