Allerta Meteo, il Ciclone arriva sull’Italia: lunedì pomeriggio forte maltempo al Sud

Anche il Sud Italia sarà colpito in pieno dall’ondata di maltempo imminente sul Nord Italia per il transito del fronte freddo del Ciclone che sta attraversando l’Europa. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, infatti, hanno coinvolto pienamente il meridione nell’ondata di maltempo, con un contestuale crollo delle temperature che sarà duraturo. La colonnina di mercurio, infatti, scenderà in picchiata di circa 8-10°C nel pomeriggio di lunedì 22 luglio, e poi si manterrà su valori gradevoli per tutta la settimana, quindi almeno fino al 27-28 luglio. Il caldo molla la presa.

Ovviamente con un così brusco calo termico, avremo anche forte maltempo. I temporali più intensi colpiranno Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con fenomeni localmente molto intensi tra Taranto e Cosenza secondo il modello Moloch del CNR-ISAC.

Secondo altre mappe, invece, i temporali colpiranno maggiormente le zone interne della Campania e la Calabria tirrenica.

