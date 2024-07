Allerta Meteo, il Ciclone risale l’Europa: forte maltempo anche al Nord Italia

MeteoWeb

Avanza molto rapidamente verso il cuore d’Europa il nuovo Ciclone atlantico che determinerà forte maltempo su gran parte del Continente nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Intensi temporali e piogge torrenziali stanno già colpendo la Francia, l’Irlanda, il Galles e l’Inghilterra, con temperature molto basse per il periodo. Forte maltempo in corso anche in Danimarca, Norvegia e Svezia, mentre è tornato a splendere il sole in Germania.

Proprio questo scenario viene magistralmente descritto dall’ultimo spettacolare aggiornamento del satellite meteorologico animato:

Nel pomeriggio-sera di oggi, le forti piogge si concentreranno su Regno Unito, Belgio, Francia, Svizzera e anche Nord Italia, con un coinvolgimento molto parziale del Nord/Ovest in Valle d’Aosta e Piemonte ma comunque con questi fenomeni anche nel nostro Paese:

Il focus sull’Italia evidenzia proprio come stasera si verificheranno forti temporali che coinvolgeranno tutta la Valle d’Aosta e alcune zone del Piemonte. Proprio al confine tra Valle d’Aosta, Piemonte e Svizzera avremo temporali localizzati ma molto molto violenti:

Allerta Meteo per domani, martedì 16 luglio

Domani, martedì 16 luglio, il maltempo si intensificherà ulteriormente nel cuore d’Europa: al mattino risalirà il Mare del Nord, i Paesi Bassi e la Germania, per poi abbattersi nel pomeriggio-sera su Polonia, mar Baltico, Svezia, Norvegia e Danimarca, dove si verificheranno temporali molto intensi:

Sull’Italia avremo ancora un coinvolgimento, seppur marginale, del nostro territorio nazionale nei fenomeni di maltempo pomeridiano che interesseranno in modo intenso Austria e Svizzera. Stavolta le aree più colpite saranno quelle del Nord/Est, su tutti il Trentino Alto Adige, ma anche il Friuli Venezia Giulia, con forti temporali nell’area dolomitica.

Quella di domani sarà una giornata molto calda al Centro/Sud Italia, con temperature in ulteriore aumento rispetto ad oggi, anche se il picco del caldo rimarrà sui Balcani dove oggi la città ucraina di Mohyliv-Podilskyi, al confine con la Bessarabia moldava, ha raggiunto addirittura i +40°C.

