Allerta Meteo, due Cicloni violentissimi in Europa: maltempo distruttivo per 4 giorni, allarme anche in Italia

Si intensifica l’ondata di maltempo che in questi giorni sta colpendo l’Europa: anche oggi abbiamo forti piogge, temporali e freddo anomalo nel Nord del Continente e in modo particolare sulle isole Britanniche, nel Benelux e nel nord della Francia. Le temperature massime odierne in molte città del Nord Europa sono clamorose, di gran lunga inferiori alle medie del periodo, come se fossimo già in autunno: la colonnina di mercurio non ha superato oggi +22°C ad Amsterdam e Bruxelles, +20°C a Rotterdam, +19°C a Londra, +18°C a Liverpool, addirittura +15°C a Glasgow, +14°C a Dublino e Belfast.

La mappa satellitare odierna mostra proprio il ricciolo di nuvole intorno al ciclone posizionato sul mare del Nord, che alimenta forte maltempo su gran parte del Continente, mentre in Italia le temperature aumentano a causa dell’ennesimo richiamo caldo nord Africano che non ha nulla di anticiclonico bensì si tratta di un flusso prefrontale rispetto alle profonde perturbazioni atlantiche nel nord Europa:

Allerta Meteo per giovedì 11 luglio

Nella giornata di giovedì 11 luglio la situazione degenererà in modo particolarmente estremo. Il Ciclone sul mare del Nord continuerà a risalire verso la Penisola Scandinava, mentre un’altra tempesta, stavolta molto più violenta, arriverà in Europa dall’oceano Atlantico, su Spagna e Portogallo, con un fronte freddo molto intenso.

Questo mix esplosivo determinerà maltempo estremo in gran parte d’Europa, con fenomeni distruttivi sin dalle prime ore del mattino quando una linea temporalesca cattivissima colpirà Repubblica Ceca, Germania orientale e Polonia. In Repubblica Ceca, proprio nell’area di Praga, sono previsti i fenomeni più estremi con supercelle temporalesche, oltre 200mm di pioggia in poche ore, grandine grossa e tornado.

Nel pomeriggio-sera questo tipo di maltempo furioso risalirà il mar Baltico, abbattendosi con grande veemenza sul nord della Polonia ma anche in Svezia e sulle coste di Lituania e Lettonia. Contemporaneamente, l’arrivo del nuovo ciclone dall’Atlantico scatenerà forte maltempo in Francia, con intensi temporali in gran parte del Paese:

Allerta Meteo per venerdì 12 luglio

Nella giornata di venerdì 12 luglio la situazione cambierà ulteriormente: l’Anticiclone delle Azzorre risalirà verso l’Irlanda e le isole Britanniche spingendo il maltempo dei due cicloni sempre più a sud e a est. Il fronte freddo della seconda tempesta, infatti, arriverà sulle Alpi e nel Mediterraneo:

In questa fase il maltempo coinvolgerà anche l’Italia, con un’altra violentissima ondata di temporali nelle Regioni del Nord. Sin dalle prime ore di venerdì mattina, infatti, il maltempo dalla Francia si estenderà a Belgio, Germania, Svizzera e Nord Italia:

Nel pomeriggio-sera avremo ancora forte maltempo su tutto il Nord, ma anche fenomeni estremi in Olanda, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Austria. Ancora una volta, il Paese più colpito dal maltempo sarà proprio la Repubblica Ceca con Praga sugli scudi per altri temporali violentissimi con tornado, grandine e oltre 200mm di pioggia in poche ore. Il cuore d’Europa rischia pesantissime devastazioni.

Allerta Meteo per il weekend 13-14 luglio

Nel weekend, tra sabato 13 e domenica 14 luglio, questo ciclone diventerà un mostro di maltempo nel cuore dell’Europa. Sabato, infatti, la tempesta sprofonderà a 995hPa in Danimarca, alimentando fenomeni di maltempo degni di un uragano nel cuore dell’Europa:

Domenica, addirittura, il ciclone scenderà a 990hPa di minimo barico tra Danimarca e Norvegia, scatenando venti impetuosi e maltempo estremo su gran parte d’Europa. Non saranno bei giorni per il Vecchio Continente. E l’Italia non sarà esente, seppur limitatamente alle Regioni del Nord, da fenomeni estremi e distruttivi.

