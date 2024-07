Allerta Meteo, il bollettino della Protezione Civile: allarme arancione nelle zone alpine

MeteoWeb

Allarme arancione nell’alta Lombardia e in Sudtirol, giallo su quasi tutto il resto del Nord, almeno a Nord del corso del fiume Po. E’ questo, in estrema sintesi, il bollettino di criticità diffuso oggi dalla protezione civile per il forte maltempo che nelle prossime ore flagellerà l’Italia settentrionale con grande veemenza. Elevato il rischio di nubifragi, forte vento e grandinate.

Di seguito tutti i contenuti dei bollettini della protezione civile:

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 12 luglio 2024

Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia centro-settentrionale e settori alpini del Triveneto, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Valle d’Aosta, resto della Lombardia e del Triveneto, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Visibilità : nessun fenomeno significativo.

Temperature : in locale sensibile diminuzione sul Nord-Ovest con valori massimi da elevati a molto elevati su Pianura Padana orientale e zone interne del Centro-Sud.

Venti : nessun fenomeno significativo.

Mare: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 luglio 2024

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, e settori alpini del Triveneto, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità : nessun fenomeno significativo.

Temperature : in locale sensibile diminuzione sulla Sardegna, con valori massimi da elevati a molto elevati sulle zone interne del Centro-Sud.

Venti : nessun fenomeno significativo.

Mare: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 luglio 2024

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità : nessun fenomeno significativo.

Temperature : in lieve aumento, con valori massimi da elevati a molto elevati su tutte le zone interne, specie del Centro-Sud.

Venti : nessun fenomeno significativo.

Mare: nessun fenomeno significativo.

