Allerta Meteo Lombardia: forti temporali dalle Alpi alla pianura, codice arancione per rischio idrogeologico

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 6 luglio 2024, una nuova allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico e codice giallo per temporali. “L’approfondimento di una vasta area depressionaria sull’Europa Nord-occidentale comporta l’afflusso di venti freschi e umidi dall’Atlantico verso il Nord Italia, determinando un progressivo peggioramento del tempo con piogge e temporali dapprima su Alpi e Prealpi e, in un secondo momento, anche sulla pianura,” si legge nel bollettino.

In dettaglio, si conferma per la giornata di oggi 6 luglio “l’arrivo delle piogge tra il pomeriggio e la sera su Alpi e Prealpi Occidentali, localmente sotto forma di rovesci e temporali; possibile temporaneo interessamento anche della pianura Nord-occidentale“. Nel corso della notte e del mattino di domani 7 luglio, “previste precipitazioni su Alpi e Prealpi Occidentali, localmente a carattere di rovescio o temporale, anche persistenti. Nel pomeriggio sarà probabile la formazione di rovesci e temporali sulla media e sull’alta pianura, localmente anche di forte intensità, con interessamento progressivo da Ovest verso Est e delle restanti aree alpine e prealpine. Si segnala che sui settori alpini e prealpini occidentali saranno possibili massimi locali fino a 100 mm nelle 12 ore e compresi tra 120-160 mm nelle 24 ore, in particolare su Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi Occidentali”.

Tra la serata e la successiva nottata di lunedì 8 luglio “i fenomeni sono previsti in attenuazione ma ancora presenti su alta pianura e Prealpi“.

