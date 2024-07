Allerta Meteo Lombardia: nubifragi in arrivo, temporali anche in pianura

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 19 luglio 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. “Una debole saccatura transiterà a Nord dell’arco alpino tra il pomeriggio e la serata di oggi, venerdì 19 luglio,” riporta il bollettino. “In Lombardia sono previsti rovesci o temporali sparsi sui rilievi da metà giornata, mentre dal tardo pomeriggio saranno in transito anche sulla pianura; più isolati, e tendenti a spostarsi verso Est in serata. I fenomeni saranno in esaurimento nella notte di domani, sabato 20 luglio. Si segnalano locali accumuli di pioggia fino 50-70 mm/24h, mentre a livello areale sono attesi accumuli contenuti. Dal pomeriggio e fino a sera sulle aree di pianura, in concomitanza degli eventi convettivi, saranno possibili raffiche di vento di breve durata oltre 50 km/h. Come anticipato, previsto il rapido esaurimento degli ultimi rovesci verso Est nella notte“.

Attesi nel corso della seconda parte della giornata di domani 20 luglio “rovesci isolati sulla fascia Prealpina, più probabili sui settori centro-orientali, con bassa probabilità di locali temporali“.

Allerta meteo in Lombardia, la mappa di criticità

