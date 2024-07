Allerta Meteo Lombardia: temporali in arrivo in pianura

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 7 luglio 2024, una nuova allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico e codice giallo per temporali. Nella seconda parte della giornata di oggi, “si conferma la parziale estensione alla pianura di rovesci e temporali. Nel dettaglio, su Alpi e Prealpi occidentali (in particolare su Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi Occidentali) le precipitazioni diverranno meno organizzate e sporadiche, ma comunque ancora possibili sotto forma di rovesci e temporali, i quali tenderanno a raggiungere in forma sparsa anche i restanti settori montani centro-orientali,” si legge nel bollettino. “Tra il pomeriggio e la sera si segnala la probabile formazione di locali rovesci e temporali anche sulla pianura, possibili anche di forte intensità, con successivo nuovo coinvolgimento dei settori prealpini. Ai temporali potranno essere accompagnate grandinate di piccole-medie dimensioni e forti raffiche di vento“.

Per la giornata di domani 8 luglio “le condizioni meteo saranno progressivamente più stabili grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico dal Nord Africa. Nella notte residue piogge saranno ancora probabili su alta pianura e Prealpi, localmente sotto forma di rovesci e temporali, ma in veloce attenuazione. Assenza di fenomeni significativi sul territorio per la restante parte di giornata“.

Allerta meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.