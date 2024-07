Allerta Meteo, tornano piogge e temporali al Nord: le aree più colpite

MeteoWeb

Il maltempo tornerà a colpire il Nord dal pomeriggio di domani, sabato 6 luglio, anche le aree del Nord-Ovest già flagellate dalla violenta ondata di maltempo di fine giugno. Attese piogge e temporali anche di forte intensità. L’Aeronautica Militare ha lanciato la propria allerta meteo e anche il servizio Pretemp avvisa sui pericoli meteorologici previsti per domani.

“Una saccatura centrata sulle Isole britanniche traslerà verso l’Italia settentrionale. In particolare, l’arco alpino e le pianure limitrofe si troveranno nel ramo ascendente della corrente a getto. La presenza di una significativa divergenza in quota, combinata con il passaggio di un fronte freddo, favorirà lo sviluppo di temporali localmente intensi in queste aree”, spiegano gli esperti di Pretemp, che hanno emesso “un livello 1 su Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia per piogge concentrate, grandine di medie-piccole dimensioni e downbursts”.

Zone livello 1

“A partire dal pomeriggio, un fronte freddo traslerà dalle Alpi Occidentali verso quelle Orientali con la possibile formazione di un QLCS o numerose multicelle. Sul bordo meridionale del sistema (pianure a nord del Po) non sono esclusi eventi supercellulari visto che alcuni LAM simulano valori di storm relative helicity e updraft helicity maggiori di 150 m2/s2. I valori di acqua precipitabile simulati supereranno localmente i 45-50mm, motivo per cui saranno possibili piogge intense localizzate specie lungo la catena alpina e prealpina. La grandine dovrebbe risultare al più di medie dimensioni visti i soundings abbastanza skinny nella hgz. Inoltre, i buoni valori di DLS e delta ThetaE potrebbero dare luogo a locali forti raffiche di vento convettive. In sintesi, un livello 1 varrà per piogge intense, raffiche di vento (downbursts) e grandine di medie-piccole dimensioni. Un livello 0 sarà invece valido per fenomeni vorticosi”, spiegano da Pretemp.

Zone livello 0

“In queste aree saranno valide le stesse criticità delle zone a livello 1, ma con minore probabilità di accadimento”, viene spiegato.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.