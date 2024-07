Allerta Meteo, nuovo enorme ciclone si abbatte sull’Europa: grandine e tornado, sarà un’altra settimana estrema

MeteoWeb

Sull’Italia è tornato a splendere il sole oggi dopo tanto maltempo nei giorni scorsi e anche nel weekend al Nord. La situazione di emergenza di Piemonte e Lombardia, con picchi di oltre 300mm di pioggia sulle Prealpi lombarde tra ieri e questa notte, sta rientrando. Le temperature sono in aumento, soprattutto al Centro/Sud, dove siamo entrati nella fase clou dell’estate: tradizionalmente il periodo che va da inizio luglio a metà agosto è in assoluto il più caldo dell’anno. E quest’anno non farà eccezione.

In Europa, però, la situazione meteorologica è ancora estrema e rivolta al maltempo. L’ennesima estesa perturbazione atlantica sta approcciando proprio in queste ore il Portogallo, la Galizia nel Nord/Ovest della Spagna, la Bretagna nel Nord/Ovest della Francia, e le isole Britanniche in risalita su Irlanda e Inghilterra. Eloquenti le immagini satellitari delle ultime due ore:

Nelle prossime ore questa perturbazione si estenderà rapidamente a gran parte d’Europa. Domani, martedì 9 luglio, avremo forte maltempo nel Nord della Francia e in tutto il Regno Unito, con forti piogge su tutta l’Inghilterra, in Galles, in Irlanda e Irlanda del Nord, e poi in serata anche sulla Scozia. Forti temporali serali colpiranno anche Belgio e Paesi Bassi, estendendosi alla Francia Centrale, colpendo duramente anche il Tour de France che ripartirà per la decima tappa da Orléans a Saint-Amand-Montrond dopo il giorno di riposo di oggi.

Dopodomani, mercoledì 10 luglio, sarà un’altra giornata di maltempo estremo in Europa: sulla Francia, innanzitutto, ma anche nel Mare del Nord, tra Regno Unito, Norvegia e Danimarca, e poi nel pomeriggio-sera su Svizzera, germania e Polonia. I temporali più forti colpiranno proprio la Germania e il confine tra Germania e Polonia, con grandine grossa e possibili tornado.

Le temperature crolleranno, in picchiata, su valori tardo autunnali ovunque a nord delle Alpi.

Attenzione alla seconda metà della settimana: il maltempo tornerà a coinvolgere in modo molto serio l’Italia del Nord. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.