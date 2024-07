Allerta Meteo, allarme maltempo e grandine grossa oggi in Italia: ecco le zone più colpite

MeteoWeb

Allerta meteo oggi in Italia per temporali con forti venti e grandine: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, martedì 2 luglio, alle 8 di domani, mercoledì 3 luglio. In dettaglio, è stato emesso un livello 2 per il Sud/Est dell’Italia, Montenegro, Albania, Serbia meridionale, Macedonia del Nord, Bulgaria occidentale e Sud/Ovest della Romania principalmente per raffiche di vento violente o estremamente violente, grandine grande o molto grande e forti piogge. La probabilità più alta di raffiche di vento estremamente violente si trova tra la Serbia meridionale, il Sud/Ovest della Romania e il Nord/Ovest della Bulgaria.

Inoltre, è stato previsto un livello 2 per il Nord/Est della Bielorussia e il Nord/Ovest della Russia principalmente per raffiche di vento violente e tornado; è stato emesso un livello 1 per il Nord della Russia principalmente per raffiche di vento violente; è stato previsto un livello 1 per il Nord della Romania, l’Ucraina e il Sud della Bielorussia principalmente per forti piogge, grandine grande e raffiche di vento violente; è stato emesso un livello 1 per il Nord Italia principalmente per forti piogge e grandine grande.

Allerta Meteo: il bollettino ESTOFEX

Per quanto riguarda l’Italia e il Sud/Est dell’Europa, “una profonda depressione si avvicinerà all’area dal Mediterraneo. È previsto un approfondimento della bassa pressione in superficie lungo il fronte freddo con un eventuale avanzamento del fronte verso Sud/Est nelle ore pomeridiane e serali, specialmente sulla Serbia, la Romania meridionale e la Bulgaria settentrionale. Davanti alla depressione, è previsto un forte wind shear verticale, con shear integrale 0-6 km superiore a 20 m/s. È previsto anche un forte shear 0-3 km, che raggiunge fino a 20 m/s. Si prevede una combinazione di segmenti lineari e supercelle con minacce di grandine grande o molto grande e raffiche di vento violente,” riporta il bollettino ESTOFEX.

Per quanto riguarda il Nord/Est dell’Italia, “si svilupperanno temporali a lento movimento sulla zona nelle ore serali e notturne. Si prevedono forti piogge“, “non si esclude neanche la grandine grande, specialmente nella prima parte del periodo“, “alcune tempeste possono diventare supercelle transitorie“.

Allerta Meteo in Italia, dove è previsto maltempo oggi

In Italia, è attesa una situazione meteo con temporali intensi, specialmente nel Nord e Sud/Est del Paese. Per il Nord Italia, è stato emesso un livello 1 di allerta per forti piogge e grandine. Temporali a lento movimento porteranno forti piogge con possibili grandinate, soprattutto in serata. Nel Sud/Est, il livello 2 di allerta indica un rischio maggiore di raffiche di vento molto forti, grandine grande e piogge intense. Un fronte freddo in arrivo dal Mediterraneo causerà una serie di temporali con forti venti e grandine, specialmente nelle ore pomeridiane e serali.

