Allerta meteo oggi in Italia per precipitazioni convettive eccessive e grandine di grandi dimensioni: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, martedì 16 luglio, alle 8 di domani, mercoledì 17 luglio 2024. In dettaglio, un livello 2 e un livello 1 sono stati emessi per la Polonia, parti della Slovacchia e parti dell’Ungheria per precipitazioni convettive eccessive, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento convettive severe; un livello 1 è stato previsto per parti dell’Austria e de Nord Italia per precipitazioni convettive eccessive e grandine di grandi dimensioni.

Infine, un livello 1 è stato emesso per il Nord/Est della Germania per forti raffiche di vento convettive severe e, in misura minore, per tornado.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Per quanto riguarda in dettaglio l’area che comprende l’Austria e l’Italia settentrionale, il bollettino di allerta meteo ESTOFEX prevede “temporali sparsi lungo il fronte freddo lungo e vicino alla cresta principale delle Alpi. La CAPE è limitata a poche centinaia di J/kg sul terreno elevato, ma aumenta fino a 1000 J/kg e localmente oltre nelle pianure prealpine. Il wind shear verticale è da basso a moderato, ma può aumentare fino alla gamma di 15-20 m/s a Nord e a Est delle Alpi, dove le circolazioni di risalita delle valli sono opposte al flusso a metà livello da Ovest a Sud/Ovest. I temporali che riescono a staccarsi dalle montagne possono quindi organizzarsi in multicelle o forse in rare supercelle transitorie e produrre grandine di grandi dimensioni, ma questo scenario è piuttosto incerto“. “La pioggia eccessiva localizzata è il principale pericolo, anche sul terreno alpino elevato. La copertura dei temporali convettivi è ancora alquanto incerta, poiché dipende dalla traiettoria e dalla forza di un massimo di vorticità sottile in quota. La maggior parte dei modelli previsionali mostra un’iniziazione convettiva piuttosto lenta e un picco di attività non prima della sera, quindi la finestra temporale per i temporali a base di superficie potrebbe essere limitata. Un livello 1 sembra sufficiente per coprire il rischio combinato di pioggia e grandine,” evidenzia il bollettino.

Dove è previsto maltempo oggi in Italia

Alcuni settori del Nord Italia saranno oggi interessati da locali episodi di instabilità in quanto lambiti da una perturbazione in transito sull’Europa centrale, con possibili rovesci o temporali sui rilievi più settentrionali tra pomeriggio e sera. Il bollettino ESTOFEX riporta per l’Italia settentrionale un livello 1 per temporali: potrebbero verificarsi precipitazioni intense e grandine di grandi dimensioni, specialmente nelle regioni vicine alle Alpi. La mappa mostra che l’area interessata, anche da rischi minori, si estende dal Piemonte fino al Friuli Venezia Giulia. Questi temporali sono previsti principalmente nel pomeriggio e nella serata, con il rischio maggiore concentrato lungo la cresta alpina.

