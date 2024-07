MeteoWeb

Allerta meteo oggi in Italia per il rischio di fenomeni temporaleschi che possono includere piogge intense, grandine e forti raffiche di vento: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, mercoledì 17 luglio, alle 8 di domani, giovedì 18 luglio 2024. In dettaglio, un livello 2 è stato previsto per parti dell’Austria meridionale, principalmente per raffiche violente e grandine di grandi dimensioni; un livello 2 è stato emesso per l’Ucraina occidentale e dintorni principalmente per piogge intense, grandine di grandi dimensioni e raffiche violente. Un livello 1, che comprende anche il Nord/Est dell’Italia, circonda entrambe le aree di livello 2 con pericoli simili ma con probabilità inferiori. Un livello 1 è stato emesso per parti della Svezia principalmente per piogge intense; un livello 1 è stato emesso per parti della Turchia principalmente per grandine e piogge intense.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

“Il principale fattore per la previsione di oggi è ancora una volta il blocco esteso su molte parti d’Europa. La persistente dorsale subtropicale sul Sud-Sud/Est Europa, che continua a portare un’ondata di calore prolungata con picchi record, rimane in posizione, così come le anomalie positive dell’altezza geopotenziale dalla Groenlandia fino al Mare di Barents,” si spiega nel bollettino ESTOFEX. Un’area di bassa pressione sul Nord/Ovest Europa si sposta temporaneamente a Ovest, aumentando le altezze anche sull’Europa centrale. Una depressione residua si sposta lentamente verso Nord in Svezia-Sud/Ovest Finlandia, con un fronte freddo che si estende dalle Alpi alla Bielorussia e alla Finlandia.

Allerta meteo oggi in Italia, ecco dove pioverà

Il bollettino ESTOFEX prevede per l’Italia principalmente un rischio di temporali nella parte nordorientale del Paese, evidenziata con un livello 1. Questo significa che ci sono possibilità di fenomeni temporaleschi che possono includere piogge intense, grandine e forti raffiche di vento. La mappa di seguito mostra che le aree più a rischio sono vicine al confine con la Slovenia e l’Austria, dove è segnalata anche una zona di livello 2 appena oltre il confine.

Il rischio temporali, sebbene minore rispetto a quanto esposto sopra, riguarda anche il resto delle aree alpine e i rilievi del Sud Italia.

