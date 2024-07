Allerta Meteo Piemonte: domani forti temporali, grandine e raffiche di vento

MeteoWeb

Allerta meteo codice giallo in Piemonte “domani per temporali forti e talora persistenti dal mattino a partire dai settori nord-occidentali. Associati fenomeni di grandine di medie dimensioni, fulminazioni, raffiche di vento e isolati fenomeni di versante“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 11 luglio 2024, da Arpa Piemonte.

“Oggi rovesci e locali temporali sulle Alpi tra Graie e Lepontine. Domani temporali forti e talora persistenti sui settori settentrionali della regione, nel pomeriggio attivazione di temporali anche forti sulle pianure centrali,” si legge nel bollettino di vigilanza. “Associati fenomeni di grandine di medie dimensioni e raffiche di vento. Sabato locali rovesci sulle Alpi nel pomeriggio“.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

