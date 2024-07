Allerta Meteo, “piogge estreme” oggi in tutta Italia: ecco le zone più a rischio

MeteoWeb

Allerta meteo oggi in Italia per “piogge estreme” e rischio grandine: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, mercoledì 3 luglio, alle 8 di domani, giovedì 4 luglio. In dettaglio, un livello 3 è stato emesso per il Nord/Ovest della Russia per tornado e raffiche di vento; un livello 2 è stato previsto per il Nord/Ovest della Russia per grandine di grandi dimensioni, tornado e raffiche di vento; un livello 1 è stato emesso per il Nord dell’Ucraina e il Nord/Ovest della Russia per grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento forti, piogge estreme e tornado.

Inoltre, un livello 1 è stato diramato per il Sud della Russia per raffiche di vento forti; un livello 1 è stato emesso per la regione del Caucaso per piogge estreme; un livello 1 è stato emesso per l’Italia per “piogge estreme”.

Allerta Meteo: il bollettino ESTOFEX

Di fronte al basso geopotenziale attraverso l’Europa centrale, una fronte si estende dall’Egeo fino al Nord/Ovest della Russia, riporta il bollettino di allerta meteo ESTOFEX. Attorno alla periferia della saccatura, saccature ad onda corta attraversano l’Italia, il Mar Nero occidentale e gli Stati baltici.

Allerta Meteo in Italia, oggi “piogge estreme”

Per quanto riguarda l’Italia, il bollettino di allerta meteo ESTOFEX riporta che una saccatura ad onda corta si avvicina da Nord/Ovest e causa QG (quasi-geostrophic) forcing. In un ambiente con debole shear, “la convergenza della brezza marina permetterà la formazione di temporali in un ambiente umido e leggermente instabile. Si prevedono temporali a lento movimento capaci di provocare piogge eccessive locali o grandine“.

Come illustrato dalla mappa di seguito, gran parte d’Italia sarà coinvolta dalla fase di maltempo: il Paese affronterà la seconda perturbazione di luglio, con effetti da Nord a Sud.

