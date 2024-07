Allerta Meteo, “rischio temporali in Italia”: il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta meteo per rischio temporali in Italia: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, martedì 9 luglio, alle 8 di domani, mercoledì 10 luglio 2024. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per l’estremo Nord/Est della Francia fino al Benelux e l’estremo Nord/Ovest della Germania, principalmente per raffiche di vento dannose. Un livello 1 circonda il livello 2 per pericoli simili ma con probabilità più basse. È possibile un tornado isolato lungo il fronte freddo su Belgio e Paesi Bassi. Inoltre, sono previsti alcuni eventi di pioggia intensa e grandine di grandi dimensioni.

Alcune parti dell'Italia (mappa a corredo dell'articolo, in basso) sono incluse in un'area con il 15% di probabilità di fulminazioni, evidenziata con linea sottile gialla.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX

Un pattern meteorologico mostra sull’Europa una vasta depressione sull’Atlantico nordorientale che si estende fino al Golfo di Biscaglia e all’Irlanda, mentre sull’Europa orientale e meridionale ci sono anomalie positive di altezza. Questo modello statico porta una depressione verso il Regno Unito con una pressione di circa 1005 hPa, e una possibile depressione secondaria sul Golfo di Germania durante la notte. Questa doppia area di bassa pressione spinge un fronte freddo verso est, posizionandosi sul Benelux intorno alle 00Z del 10 luglio.

Altrove, una depressione piatta/progressiva sulla Finlandia crea instabilità moderata. C’è il rischio di temporali forti lungo le Alpi e la Foresta Bavarese durante la sera, con possibilità di grandine e pioggia intensa.

Rischio temporali in Italia

Alcune parti dell’Italia sono incluse in un’area con il 15% di probabilità di fulminazioni, evidenziata con linea sottile gialla (mappa di seguito). Non ci sono livelli di allerta 1 o 2 per fenomeni severi sull’Italia, ma la probabilità di fulmini è comunque non trascurabile. Quindi, sebbene non ci siano previsioni di temporali severi (livelli 1 o 2), vi è la probabilità di temporali con fulmini sui rilievi del Nord e del Centro/Sud.

