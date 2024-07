Allerta Meteo sulle Olimpiadi di Parigi: a rischio la crono di Ganna

MeteoWeb

Piove su Parigi nel primo giorno di gare delle Olimpiadi 2024: la pioggia ha già fortemente condizionato la cerimonia inaugurale di ieri sera, senza ombra di dubbio la più brutta, degradata e deviata della storia olimpica fin qui sempre caratterizzata da stile, eleganza, bellezza, nobiltà e valori dello sport. Evidentemente la sottocultura dietro le Olimpiadi di Parigi non piace neanche a Madre Natura, che sta alimentando forte maltempo proprio sulla Capitale della Francia.

Oggi sono in corso o stanno per iniziare molte competizioni che si svolgono all’aperto: equitazione, canottaggio (vedi foto a corredo dell’articolo), tennis, canoa, skateboard e soprattutto ciclismo. Nel pomeriggio si correrà la gara della cronometro di ciclismo su strada, prima femminile e poi maschile, dove l’italiano Filippo Ganna sfida il super favorito belga Remco Evenepoel. Ma la forte pioggia sul percorso può fortemente compromettere la gara, che si corre su un asfalto sconnesso e pieno di buche come già denunciato dai corridori. La pioggia complicherà ulteriormente le cose.

In caso di forte pioggia, le partite di tennis potranno essere sospese e rinviate. Il cielo è cupo, la temperatura è ferma a +17°C in pieno giorno come se fossimo in autunno e la situazione non cambierà neanche nel pomeriggio-sera.

