Allerta Meteo Veneto: codice giallo per temporali in tutta la regione

Le previsioni meteo indicano dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 19, un progressivo aumento dell’instabilità in Veneto, a partire dalle zone montane e pedemontane. È prevista un’estensione dei fenomeni dalla serata anche sulla pianura fino alle prime ore di domani, sabato 20. Saranno probabili rovesci e temporali anche intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento).

Alla luce delle previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica per temporali (allerta meteo gialla) in tutto il territorio regionale, valido dalle 14 di oggi venerdì 19 alle 12 di domani sabato 20.

È possibile l’innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; il possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. In caso di temporali per le zone in allerta lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.

Per le zone di Allerta Vene-D, Vene-E, Vene-F, Vene-G la Criticità Idrogeologica per Temporali è valida a partire dalle ore 18 di oggi. Per le zone di Allerta Vene-A, vene-H, Vene-B, Vene-C fino alle ore 14 rimane valida l’allerta n.88/2024 emessa ieri. È stato altresì emesso il Bollettino temporali Dolomiti che prevede per oggi dalle 14 alle 24 il livello di allerta 2 (attenzione rinforzata).

