Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, ha annunciato che riaprirà alle 7 del prossimo sabato 27 luglio la strada regionale 47 per Cogne per tutti e con doppio senso di marcia, “condizioni meteo permettendo“. La località è isolata dal 29 giugno scorso, dopo che l’alluvione ha danneggiato l’unica via di collegamento con il paese percorribile in auto.

