Alluvione in Cina, strade sott’acqua nella provincia dell’Hunan | VIDEO

Le forti piogge hanno provocato gravi alluvioni nella provincia dell’Hunan, in Cina, sommergendo strade e abitazioni. La regione del fiume Yangtze, in particolare nella zona a valle del lago Dongting, ha registrato livelli d’acqua allarmanti. Secondo il Ministero delle Risorse Idriche, il lago Dongting ha superato il livello di guardia di 33 metri. I livelli dell’acqua nel lago sono aumentati di 6,5 metri da metà giugno. Le piogge continueranno anche nei prossimi giorni, aggravando la situazione. Le autorità hanno elevato l’allerta alluvione al livello III e stanno adottando misure per limitare il deflusso dalla Diga delle Tre Gole.

