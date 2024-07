Alluvione Valle d’Aosta, il Cdm stanzia oltre 20 milioni

MeteoWeb

A seguito dell’alluvione che ha devastato parte della Valle d’Aosta il 29 e 30 giugno scorsi, il Governo ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, lo stato di emergenza di 12 mesi sui territori colpiti. Al fine di attuare i primi interventi e fare fronte alle esigenze più urgenti, è stato autorizzato lo stanziamento di 20 milioni e 600 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Si procederà con ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile, acquisita l’intesa della Regione, in deroga ad ogni disposizione vigente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.