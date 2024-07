Alluvione in Valle d’Aosta: Cogne riapre dopo 28 giorni, isolamento finito questa mattina

MeteoWeb

Quattro settimane dopo l’alluvione del 29 giugno, Cogne ha superato l’isolamento grazie alla riapertura della strada regionale 47. Alle 07:04 il collegamento stradale è stato ripristinato, consentendo il transito di turisti e residenti. Già alle 06:30 numerosi veicoli erano in attesa ad Aymavilles per raggiungere Cogne. La stagione turistica può quindi ripartire con alberghi, ristoranti e negozi pronti ad accogliere i visitatori.

Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, l’assessore Davide Sapinet e il direttore della Protezione civile Valerio Segor sono stati i primi a transitare. A seguire, una lunga fila di auto, camper e mezzi pesanti, anche dalla Francia. Per il ripristino della strada hanno lavorato fino a 48 mezzi contemporaneamente per 27 giorni, coordinati dalla Protezione civile regionale.

Sono stati riattivati gli impianti di illuminazione nelle gallerie e posizionate protezioni laterali. In alcuni tratti, dove i lavori sono ancora in corso, possono esserci movieri per il traffico alternato e si raccomanda moderazione della velocità.

L’alluvione aveva distrutto la strada in più punti e causato gravi danni. Dopo l’evento, 1.800 persone erano state evacuate. Già il 20 luglio, oltre 400 turisti erano tornati a Cogne, scortati dalla protezione civile, per recuperare le loro auto.

