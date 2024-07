Alpinisti in difficoltà sul Monte Rosa: uno è caduto dalla Cresta del Papa

MeteoWeb

Due alpinisti tedeschi sono stati soccorsi e portati in salvo questo pomeriggio al termine di un complesso intervento del Soccorso Alpino piemontese sul Monte Rosa, tra la Punta Zumstein e la Punta Dufour, dopo che dalla Germania è arrivata una chiamata d’emergenza da una persona allertata da parenti in difficoltà. Sul posto si è recata un’eliambulanza che ha individuato i malcapitati lungo la Cresta del Papa che conduce in vetta alla Punta Dufour a 4634 metri di quota.

È, quindi, stato sbarcato un tecnico del Soccorso Alpino che ha individuato un alpinista caduto dalla cresta che aveva riportato un trauma cranico e la sua compagna di cordata ancora in cresta ma non in grado di procedere autonomamente. L’infortunato è stato stabilizzato e imbarcato sull’elicottero per il trasferimento in ospedale dove è stato ricoverato in codice giallo, mentre la compagna è stata recuperata illesa dai soccorritori svizzeri.

