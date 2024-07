Anomalia del razzo Falcon 9 SpaceX, la NASA potrebbe cambiare i propri piani

MeteoWeb

La NASA attende di vedere se ci saranno “impatti sul programma” per la sua prossima missione con astronauti gestita da SpaceX, dopo un guasto al razzo Falcon 9 la scorsa settimana. Il vettore ha subito una rara anomalia durante il lancio di satelliti Starlink giovedì 11 luglio. Il secondo stadio del razzo non ha funzionato come previsto, lasciando i satelliti per la banda larga in un’orbita insolita. Mentre SpaceX e la Federal Aviation Administration (FAA) indagano sulle cause di questo incidente, una missione per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è sotto esame.

Il Falcon 9 viene utilizzato anche per inviare missioni con astronauti della NASA alla ISS a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX. La prossima missione, Crew-9, dovrebbe portare in orbita 4 astronauti a metà agosto. Il gruppo darà il cambio a Crew-8, che si trova sulla ISS da marzo per quella che doveva essere una missione di circa 6 mesi.

“La sicurezza dell’equipaggio e la garanzia della missione sono le massime priorità per la NASA,” hanno dichiarato i funzionari dell’agenzia, aggiungendo che forniranno “aggiornamenti sulle missioni dell’agenzia, inclusi i potenziali impatti sul programma, se ce ne saranno, man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni“. SpaceX sta fornendo informazioni alla NASA mentre procede l’indagine sull’anomalia.

Le missioni della ISS, che solitamente durano 6 mesi, hanno una certa flessibilità se è necessario prolungare la permanenza nello Spazio. Tuttavia, SpaceX ha l’unica capsula completamente certificata che invia astronauti nello Spazio dal suolo degli Stati Uniti.

L’altra opzione per le missioni con equipaggio è il veicolo Starliner di Boeing, ma non è ancora approvato per i lanci operativi verso la ISS. La missione di prova Crew Flight Test è attualmente a bordo della ISS con 2 astronauti. Starliner è certificata per tornare sulla Terra, ma solo in caso di emergenza: un’indagine complessa è in corso dopo che Starliner ha avuto problemi con perdite di elio e i propulsori dopo l’attracco alla ISS il 6 giugno. La missione doveva durare solo 10 giorni ma, a causa dei problemi, non è ancora stata fissata una data di rientro.

Inoltre, SpaceX invia una parte delle missioni di rifornimento vitali alla ISS tramite la sua navicella cargo Dragon. Anche questa utilizza il razzo Falcon 9. L’ultimo attracco di questo tipo, il 30° per SpaceX, ha avuto luogo il 4 marzo con cibo, forniture ed esperimenti per l’equipaggio dell’Expedition 70/71.

Altri veicoli spaziali possono inviare payload alla ISS, tra cui Cygnus di Northrop Grumman e Progress della Russia. Il prossimo lancio di Progress è previsto il 15 agosto.

Oltre alla ISS, SpaceX dovrebbe anche inviare una missione privata di astronauti nello Spazio questo mese, con Crew Dragon e Falcon 9. Nota come Polaris Dawn, l’operazione – finanziata dal miliardario Jared Isaacman – prevede una missione in orbita alta sopra la Terra con in programma la prima passeggiata spaziale commerciale. Isaacman ha già viaggiato sugli stessi veicoli nello Spazio nel 2021 in un’altra missione da lui finanziata, chiamata Inspiration4.

“SpaceX ha una straordinaria esperienza con il Falcon 9. Posso dire per esperienza personale che sono molto trasparenti quando si presentano problemi,” ha dichiarato Isaacman la settimana scorsa. “Non ho dubbi che arriveranno rapidamente a una causa e garantiranno che il veicolo di lancio più conveniente e affidabile continui a portare payload in orbita. Per quanto riguarda Polaris Dawn, voleremo quando SpaceX sarà pronta e con piena fiducia nel razzo, nella navicella e nelle operazioni“.

