Antizanzare, quale scegliere? Ecco i più efficaci

Con l’estate, oltre al caldo, anche le zanzare sono una presenza costante e alquanto fastidiosa. Sono tanti i prodotti sul mercato che dovrebbero proteggere dalle punture: quale scegliere quindi? Repellenti o vari dispositivi non sono certo tutti uguali, e per questo Altroconsumo ha realizzato una guida all’acquisto degli antizanzare, per supportare i consumatori nella scelta.

Tanti antizanzare sul mercato, quale scegliere?

Sui market place come Amazon, è facile imbattersi in soluzioni tecnologiche contro le zanzare di diverso tipo, basta cercare “braccialetti antizanzara ad ultrasuoni” per vedere apparire molti prodotti che sembrano dispositivi fitness o smartband con prezzi a partire da 10 € fino al oltre 50 €. Esistono anche in formato portachiavi e anche dispositivi ad ultrasuoni da mettere nella presa elettrica a protezione della casa.

Un’altra tipologia di braccialetti antizanzare è rappresentata da strisce di silicone di colore, forme e taglie diverse trattate con olii essenziali, come la citronella, il geranio o la lavanda. Sono braccialetti molto diffusi e pubblicizzati soprattutto per i bambini e i neonati. Acquistabili nelle farmacie, come prodotti alternativi ai repellenti tradizionali e molto diffusi anche online.

Prima di acquistarli è necessario capire quale sia però l’efficacia di questi prodotti. Gli ultrasuoni sono del tutto inutili nel tenere alla larga le zanzare che, secondo la maggior parte degli studi, non hanno udito. Le zanzare sono attratte dall’odore della nostra pelle, dall’emissione di anidride carbonica e dal calore corporeo. Gli ultrasuoni, come dimostrato dalle prove in laboratorio sulle app antizanzare condotto da Altroconsumo, non possono funzionare come repellenti per le zanzare, ma possono avere efficacia nei confronti di piccoli mammiferi e roditori, ma non verso gli insetti, anzi in alcuni casi potrebbero essere fastidiosi per l’uomo e gli animali domestici.

I braccialetti agli olii essenziali, invece, nonostante siano spesso venduti in farmacia, non sono dispositivi autorizzati contro le zanzare e non possono vantare alcuna efficacia. Se si cerca un repellente è necessario verificare prima di tutto che in etichetta sia riportata l’autorizzazione del Ministero della Salute. Considerando che questi braccialetti coprono una parte molto limitata del corpo, e che si dichiarano a rilascio lento, significa che la già limitata efficacia degli olii essenziali è ancor più ridotta rispetto alla superficie del corpo in un arco di tempo molto lungo, ad esempio qualche ora trascorsa all’aria aperta.

Per proteggere i neonati e i bambini fino a 2 anni vanno usate solo barriere fisiche, cioè le zanzariere per la casa, ma sono disponibili anche modelli per culle, passeggini e lettini.

Antizanzare: i più efficaci sono quelli che contrastano con l’odore della pelle

Ciò che davvero funziona contro le zanzare sono certamente le zanzariere, un sistema efficace sia per tenere le zanzare fuori di casa sia lontano da letto, culla o carrozzina e garantiscono protezione senza necessità di usare altri prodotti repellenti. Non potendo alterare l’emissione di anidride carbonica e degli altri attrattori come la temperatura corporea, si può cercare di mitigarne l’effetto attraverso l’utilizzo di sistemi che siano sgraditi alle zanzare. Poiché gli stimoli maggiormente efficaci sono quelli olfattivi, i repellenti migliori sono quelli che contrastano con l’odore della pelle. Non tutti, quindi, sono ugualmente efficaci e la durata dipende sia dal principio chimico che dalla percentuale e dalla modalità di applicazione.

