Spazio, Ariane 6, “i lanciatori europei hanno un cuore pulsante a Frascati e Colleferro”

Con il lancio di Ariane 6, l’Europa è tornata da poco indipendente nelle missioni spaziali. E questo anche grazie alle tecnologie e alle intelligenze del territorio della provincia di Roma. A Frascati, comune alle porte della Capitale, la Città metropolitana ha celebrato il buon esito del volo inaugurale del lanciatore tutto Made in Ue avvenuto il 9 luglio dal territorio della Guiana francese.

“Per noi è un orgoglio poter ospitare un evento storico di tale portata, Frascati è città della Scienza: ospita il polo scientifico più grande d’Europa, lo stabilimento nazionale ESRIN – Centro europeo per l’osservazione della Terra dell’ESA, l’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile e il CNR – Centro di Calcolo della Banca d’Italia. Qui c’è il patrimonio più importante, non solo nazionale, ma anche internazionale dal punto di vista scientifico”. Così il sindaco di Frascati Francesca Sbardella, in occasione dell’evento organizzato da Città Metropolitana di Roma, presso il cortile del Museo Scuderie Aldobrandini, intitolato ‘Città Metropolitana di Roma Capitale tra le Stelle – Ariane 6, una Storia di Successo’, durante il quale è stato presentato l’Ariane 6, il nuovo potente veicolo di lancio europeo, realizzato dall’ESA con la partecipazione di Enti e partner industriali di tutta Europa.

“Questo per Frascati non è solo un orgoglio e un punto di forza, ma una delle sue caratteristiche più importanti, che cerca di valorizzare in ogni occasione. L’evento di oggi è un esempio per valorizzare la scienza e la vocazione scientifica della nostra città”, aggiunge Sbardella.

L’incontro ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni, dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea e del delegato generale della Comunità delle Città Ariane per discutere delle opportunità offerte da questo lanciatore che rappresenta una sfida cruciale per l’Europa e un’opportunità straordinaria per il futuro dell’esplorazione spaziale.

Ponendo l’Europa all’avanguardia del trasporto spaziale per quasi 45 anni, Ariane rappresenta un trionfo dell’ingegneria e il risultato di una grande cooperazione europea a livello industriale e politico. Il primo razzo Ariane è stato lanciato nel 1979 dallo Spazioporto europeo della Guyana francese e Ariane 6 continuerà in questa avventura. La lunga esperienza dell’Europa nel lancio di veicoli spaziali e satelliti è stata la forza trainante di 60 anni di cooperazione con lo spazio. Il razzo Ariane 6 dell’ESA succede al predecessore Ariane 5, per decenni il più affidabile e competitivo lanciatore sul mercato.

Sanna: “i lanciatori europei hanno il cuore pulsante a Frascati e Colleferro”

“Dalla conclusione del secondo conflitto mondiale, l’Europa lavora insieme ad un’economia dello spazio comune. Un’economia così grande ha delle ricadute territoriali sul nostro territorio. Frascati, Colleferro, la città metropolitana di Roma Capitale ospitano centri di ricerca, produzione e industrie di questo importante settore dell’economia e della vita del nostro continente – ha detto il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna – Due grandi lanciatori hanno caratterizzato il nostro presente di lanci nello spazio, il Vega e l’Ariane. L’ultimo lancio di Ariane 6 è andato benissimo. Questo colloca l’Europa all’interno di un quadro mondiale come Paese, come continente in grado di avere una via indipendente allo spazio”.

Ariane 6 e Vega, ha proseguito il vicesindaco metropolitano, “hanno un cuore pulsante a Frascati, a Colleferro, in provincia di Roma“. Per questo Sanna ha annunciato che la Città metropolitana di Roma Capitale si candida per il 2026 a guidare la Community of Ariane Cities (CVA), la rete di città coinvolte nella produzione di componentistica per il lanciatore Ariane. “Grazie all’impulso dato a questa amministrazione dal Sindaco Roberto Gualtieri, ha l’intenzione di rafforzare il proprio ruolo istituzionale di supporto allo sviluppo economico del territorio, valorizzando le specificità territoriali come Colleferro, ma anche le eccellenze di ricerca e i punti di incontro tra impresa, ricerca e formazione, come Frascati e l’hub scientifico dell’area che comprende La Sapienza e l’Osservatorio Astronomico. In partnership con Avio e Colleferro, con le risorse PUI – PNRR il nostro Ente realizzerà un Urban Lab, centro di ricerca pubblico aperto alle aziende del settore, per offrire un hub pubblico di incontro e sperimentazione”, ha affermato Sanna.

Con Ariane 6 nello spazio sono stati lanciati diversi satelliti, meccanismi di rilascio ed esperimenti di agenzie spaziali, aziende, istituti di ricerca e università. Insieme hanno costruito apparecchiature per testare e dimostrare il funzionamento della loro tecnologia nello spazio, satelliti per rilevare le condizioni meteo sulla terra o nel sistema solare e per studiare il sole ed eseguire altri esperimenti scientifici. Il ruolo dell’ESA nello sviluppo dell’Ariane 6 è quello di supervisionare l’implementazione dei processi di appalto e di gestire l’intero sistema di lancio. L’azienda Avio invece produce la turbo-pompa del motore. Al programma Ariane 6 partecipano 13 Stati: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Romania, Spagna, Svezia e Svizzera.

