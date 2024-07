Ariane 6, Perego: “un successo europeo per la nuova era spaziale”

MeteoWeb

“Il lancio riuscito di Ariane 6 rappresenta un traguardo straordinario per tutta l’Europa nella Space Economy. Questo è il risultato di uno sforzo collettivo europeo, che vede le eccellenze del tessuto produttivo del nostro Paese, coinvolte in prima linea nella produzione di componenti fondamentali del lanciatore”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago in occasione del lancio del nuovo razzo europeo.

Progettato con una modularità e flessibilità superiore rispetto alla versione precedente, Ariane 6 è in grado di trasportare e rilasciare carichi su diverse orbite in un singolo volo, in base alle necessità della missione. “Il nuovo livello di versatilità raggiunto in questo progetto sottolinea la capacità dell’intero Sistema Europa di innovare e competere a livello globale – ha aggiunto Perego – Determinazione e capacità di collaborare tra le nazioni europee e con i partner internazionali sono presupposti fondamentali per affrontare efficacemente il sempre più conteso dominio spaziale, cruciale non solo per la sicurezza e la difesa, ma anche per molte attività essenziali alla base delle società moderne e dove il nostro Paese, con le sue eccellenze di settore, può essere un reale punto di riferimento internazionale”.

