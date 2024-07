Astronomia: 2 imperdibili serate di osservazione delle stelle a Loiano e San Lazzaro di Savena

MeteoWeb

Il cielo estivo si prepara a regalare spettacoli mozzafiato grazie a 2 imperdibili serate di osservazione astronomica organizzate dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in collaborazione con Sofos APS. Gli eventi, “SERATE LASER“, si svolgeranno il 4 e il 7 luglio rispettivamente a Loiano e San Lazzaro di Savena, offrendo un’esperienza unica e affascinante sotto le stelle.

Durante queste serate, i partecipanti avranno l’opportunità di sdraiarsi sul prato e osservare il cielo notturno, guidati da esperti: Sandro Bardelli dell’INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio (OAS) e Luca Angeretti di Sofos APS. A rendere l’atmosfera ancora più magica, le melodie dell’arpa suonate dal talentuoso Gabriele Giunchi.

Loiano – giovedì 4 luglio 2024

La prima serata si terrà giovedì 4 luglio alle ore 22:00 presso il Campo Sportivo di Loiano, situato in Via Santa Margherita n. 3. L’accesso è libero e non è necessaria la prenotazione. Questo evento è organizzato da Sofos APS in collaborazione con INAF-OAS, con il contributo della Proloco di Loiano e il patrocinio del Comune di Loiano. L’iniziativa fa parte del programma Bologna Estate 2024 e rappresenta un’anteprima della Notte Europea dei Ricercatori, prevista per il 27 settembre 2024.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Pro Loco Loiano al numero 377 3403707 o via e-mail all’indirizzo prolocoloiano@gmail.com.

San Lazzaro di Savena – domenica 7 luglio 2024

La seconda serata di osservazione si svolgerà domenica 7 luglio alle ore 22:00 presso Ca’ de Mandorli, in Via Idice 24, San Lazzaro di Savena. Anche in questo caso, l’accesso è libero e non è necessaria la prenotazione. L’evento è organizzato da Sofos APS in collaborazione con INAF-OAS, con il contributo del Comune di San Lazzaro di Savena, e rientra anch’esso nel calendario di Bologna Estate 2024. Come l’appuntamento di Loiano, questa serata anticipa la Notte Europea dei Ricercatori del 27 settembre 2024.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Sofos APS via e-mail all’indirizzo eventi@sofosdivulgazionedellescienze.it o tramite WhatsApp al numero 370 3155954.

