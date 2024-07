Gli atleti italiani diventano ambasciatori della sostenibilità a Parigi 2024

MeteoWeb

Le Olimpiadi di Parigi 2024 promettono di essere un evento rivoluzionario non solo per le straordinarie performance atletiche, ma anche per l’impegno verso la sostenibilità ambientale. Un significativo passo avanti in questa direzione è stato fatto con l’accordo tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che mira a promuovere una maggiore consapevolezza ecologica attraverso lo sport.

Ambasciatori dell’ambiente

L’accordo tra CONI e MASE prevede che tutti gli atleti italiani medagliati a Parigi 2024 ricevano, durante la cerimonia di premiazione a Casa Italia, un attestato di “Ambasciatore dell’Ambiente”. Questo titolo non sarà solo simbolico: ciascun atleta riceverà un albero che sarà piantato nel proprio comune di appartenenza, rappresentando un gesto concreto di rigenerazione ambientale. Questo albero diventa un simbolo di crescita e rinnovamento, parallelo al successo sportivo dell’atleta.

L’idea di coinvolgere gli atleti olimpici in iniziative di sostenibilità ambientale sfrutta la loro visibilità e il loro esempio positivo. Gli sportivi, con la loro dedizione alla salute, alla disciplina e alla performance, rappresentano modelli di comportamento responsabile. La loro influenza globale può sensibilizzare milioni di fan sull’importanza della protezione dell’ambiente, promuovendo pratiche sostenibili che possono essere adottate nella vita quotidiana di ognuno di noi.

La cerimonia di casa Italia

Il 26 luglio 2024, l’inaugurazione di Casa Italia a Parigi vedrà la partecipazione del Sottosegretario di Stato Claudio Barbaro, in rappresentanza del MASE. Barbaro, insieme al Presidente del CONI Giovanni Malagò, ha presentato alla stampa l’8 luglio il protocollo d’intesa biennale che sancisce questo accordo. Casa Italia, allestita secondo criteri di sostenibilità, diventerà un esempio tangibile dell’impegno italiano verso un futuro più verde, sottolineando l’importanza di integrare la sostenibilità in ogni aspetto degli eventi sportivi.

Verso una gestione sostenibile degli eventi sportivi

L’accordo tra CONI e MASE non si limita a questa singola iniziativa. Nei prossimi due anni, saranno intraprese una serie di azioni concrete basate su tre linee direttrici principali:

Formazione : La formazione sarà fondamentale per sviluppare figure professionali specializzate nella gestione sostenibile degli eventi sportivi. L’obiettivo è creare manager della sostenibilità che possano implementare e supervisionare pratiche ecologiche durante le manifestazioni sportive. Questo nuovo ruolo professionale diventerà cruciale per garantire che gli eventi sportivi futuri siano organizzati in modo sostenibile.

: La formazione sarà fondamentale per sviluppare figure professionali specializzate nella gestione sostenibile degli eventi sportivi. L’obiettivo è creare manager della sostenibilità che possano implementare e supervisionare pratiche ecologiche durante le manifestazioni sportive. Questo nuovo ruolo professionale diventerà cruciale per garantire che gli eventi sportivi futuri siano organizzati in modo sostenibile. Promozione dello Sport di Base e per Tutti : L’accordo prevede l’incremento della partecipazione sportiva a tutti i livelli, con particolare attenzione allo sport di base. Promuovere la partecipazione allo sport non solo migliora la salute e il benessere delle persone, ma può anche contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza ambientale. Eventi sportivi locali e nazionali serviranno come piattaforme per educare il pubblico su pratiche sostenibili e sull’importanza della protezione ambientale.

: L’accordo prevede l’incremento della partecipazione sportiva a tutti i livelli, con particolare attenzione allo sport di base. Promuovere la partecipazione allo sport non solo migliora la salute e il benessere delle persone, ma può anche contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza ambientale. Eventi sportivi locali e nazionali serviranno come piattaforme per educare il pubblico su pratiche sostenibili e sull’importanza della protezione ambientale. Eventi Pilota di Buone Pratiche: Saranno realizzati eventi nazionali e internazionali che fungano da modelli di buone pratiche per la gestione sostenibile degli eventi sportivi. Le basi di queste pratiche sono già state gettate quest’anno al Concorso Internazionale di Piazza di Siena, alla finale di Coppa Italia e a Casa Azzurri durante gli Europei di calcio. Questi eventi pilota rappresenteranno delle best practices per sviluppare un percorso normativo che favorisca la sostenibilità ambientale nello sport.

Queste linee direttrici non solo promuoveranno la sostenibilità negli eventi sportivi, ma contribuiranno anche a creare un quadro normativo e operativo che potrà essere adottato da altre organizzazioni sportive a livello globale. L’obiettivo è fare in modo che la sostenibilità diventi una parte integrale della pianificazione e della gestione di ogni evento sportivo, grande o piccolo che sia.

L’importanza della sostenibilità nello sport

L’accordo tra CONI e MASE sottolinea un crescente riconoscimento dell’importanza della sostenibilità nello sport. Gli eventi sportivi, con la loro capacità di attrarre milioni di spettatori e partecipanti, rappresentano un’opportunità unica per promuovere messaggi di sostenibilità. Ogni evento sportivo ha un impatto ambientale significativo, dalla costruzione delle infrastrutture all’organizzazione logistica, dall’uso delle risorse all’impatto dei trasporti. Integrando pratiche sostenibili, si può ridurre drasticamente questo impatto e creare esempi positivi che ispirano cambiamenti a lungo termine.

Gli atleti italiani, diventando Ambasciatori dell’Ambiente, avranno il compito di portare avanti questo messaggio, utilizzando la loro popolarità per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sostenibilità. Questo ruolo di ambasciatori li vedrà coinvolti in campagne di sensibilizzazione, eventi educativi e iniziative ambientali, contribuendo a diffondere una cultura della sostenibilità.

Un’olimpiade per un futuro sostenibile

Parigi 2024 si prospetta come un’Olimpiade che non solo celebra l’eccellenza sportiva, ma anche l’impegno verso un futuro più sostenibile. Grazie all’accordo tra CONI e MASE, gli atleti italiani non saranno solo protagonisti sul campo di gara, ma anche ambasciatori di un messaggio di speranza e rigenerazione ambientale. Con l’iniziativa “Ambasciatori dell’Ambiente”, ogni medaglia conquistata rappresenterà non solo un traguardo sportivo, ma anche un passo verso un mondo più pulito e rispettoso dell’ambiente.

Gli atleti italiani, con il loro impegno e la loro passione, guideranno il cambiamento verso un futuro più verde, dimostrando che l’eccellenza sportiva e la sostenibilità ambientale possono andare di pari passo.

