Continua l’attività sull’Etna: periodiche emissioni di lava nella notte

L’Etna rimane in fermento in questi giorni. Giovedì 25 luglio, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo aveva comunicato che era in corso un’attività stromboliana al cratere Voragine. La notte successiva, quella tra 26 e 27 luglio, il cratere Voragine si mostrava ancora in attività, come testimoniato dalla foto che ci invia Gianni Tumino da Piano dei Grilli a Bronte (CT). L’attività è stata “contraddistinta da periodiche emissioni di lava e colonne di polvere nera con una frequenza periodica di circa 15 minuti”, segnala Tumino. La foto è stata scattata alle ore 2:17 del 27 luglio.

