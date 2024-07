Australia, freddo record nel Queensland: crolla primato secolare a Palmerville

MeteoWeb

Un record meteorologico secolare è crollato nell’estremo nord del Queensland, in Australia, dopo che lo stesso sistema meteorologico che ha portato nevicate e aria fredda nell’Australia meridionale negli ultimi giorni è arrivato nel Queensland centrale e settentrionale. Morgan Pumpa, del Bureau of Meteorology, ha affermato che oggi Palmerville, a Cape York, ha battuto un record vecchio di 125 anni, stabilendo il giorno più freddo di luglio dal 1899. La temperatura minima di +0,5°C è stata anche la mattina più fredda dal 1913, quando sono stati registrati -0,1°C.

“Una notte fredda estremamente impressionante ai tropici del Queensland”, ha scritto sui social il meteorologo Scott Duncan. “Sebbene una minima di +0,5°C potrebbe non sembrare così impressionante, questa è la notte più fredda di luglio per questa stazione meteorologica, che ha quasi 130 anni di misurazioni. Notevole. È ancora più notevole che Palmerville abbia battuto il suo precedente record di freddo di luglio di oltre 1°C. Per una stazione con un lungo periodo di osservazione, questo margine di record di freddo è raro”, ha spiegato Duncan.

Anche il Golfo di Carpentaria ha battuto un record quando l’aeroporto di Normanton è sceso a +8,2°C, nella sua mattina di luglio più fredda registrata dal 2007.

Il Bureau ha detto che Mount Isa, nel Queensland nordoccidentale, ha avuto la sua mattina di luglio più fredda dal 2018, scendendo a -0,5°C, mentre molte altre località come Townsville e Cairns hanno avuto la loro mattina più fredda in almeno due anni.

Nessuna tregua fino alla prossima settimana

Pumpa ha detto che il freddo per il Queensland settentrionale e centrale dovrebbe continuare nel fine settimana a causa di un complesso sistema di bassa pressione sul Mar di Tasman e di un sistema di alta pressione sull’Australia centrale. “Questi due si stanno unendo per portarci questo flusso d’aria da sud e sud-ovest”, ha detto. “È lo stesso sistema che ha portato neve e grandi quantità di pioggia a Victoria di recente”.

Il Bureau si aspetta che le temperature rimangano basse per i prossimi giorni con gelate diffuse, ma non si aspetta nevicate nel Queensland.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.