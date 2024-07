Francia: autorizzato il primo eliporto per taxi volanti a Parigi

MeteoWeb

Le autorità francesi hanno dato il via libera ai “taxi volanti” a Parigi, autorizzando sul Journal Officiel la predisposizione di un eliporto sulla Senna. Lo Stato autorizza “la creazione, da parte degli Aeroporti di Parigi, di una elistazione situata sul territorio del Comune di Parigi”, si legge sulla Gazzetta ufficiale francese. L’elistazione dovrebbe trovare spazio sul Quai d’Austerlitz e avrà “carattere sperimentale” fino al 31 dicembre. Il Comune di Parigi ha annunciato immediatamente l’intenzione di opporsi alla decisione.

I taxi volanti costruiti da anni dalla start up tedesca Volocopter potranno posarsi nell’elistazione fra le 8 del mattino e le 17, per un totale di non oltre 2 voli ogni ora e 900 su tutta la durata del periodo sperimentale. Inoltre, i taxi volanti non dovrebbero per ora accogliere passeggeri paganti, poiché senza accordo delle autorità dell’aeronautica, potranno trasportare soltanto invitati.

Il Comune di Parigi è da sempre contrario all’iniziativa, ravvisandovi un “mezzo di trasporto riservato ai ricchi”: “in questo progetto – fa sapere il Comune – non funziona niente, è un gadget completamente inutile e superinquinante per qualche superprivilegiato in ritardo”.

