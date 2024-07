Il costituzionalista Vincenzo Baldini su X: “Una legge regionale non può introdurre alcun obbligo vaccinale”

MeteoWeb

In un post recente su X (precedentemente noto come Twitter), il costituzionalista Vincenzo Baldini ha sollevato una questione di primaria importanza riguardante la legislazione sui vaccini. Baldini ha dichiarato: “Una legge regionale non può introdurre alcun obbligo vaccinale poiché si tratta di competenza riservata alla legge dello Stato (art. 32 Cost.). Obblighi vaccinali territorialmente limitati comportano un’inammissibile vulnerazione del principio di eguaglianza.”

La competenza esclusiva dello Stato

L’intervento di Baldini sottolinea un punto cruciale del diritto costituzionale italiano: la tutela della salute pubblica è di competenza esclusiva dello Stato. Secondo l’articolo 32 della Costituzione italiana, la legge dello Stato deve garantire la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Questo implica che solo una legge nazionale può stabilire obblighi vaccinali, evitando così una frammentazione legislativa che potrebbe sorgere da iniziative regionali non coordinate.

Il Principio di Eguaglianza

Un altro aspetto fondamentale evidenziato da Baldini riguarda il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Il costituzionalista ha spiegato che obblighi vaccinali imposti a livello regionale creerebbero una disparità tra i cittadini di diverse regioni. Questo andrebbe contro il principio di eguaglianza, che garantisce pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge per tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla regione di residenza.

Il commento di Baldini su X evidenzia l’importanza di un approccio unitario nella legislazione sanitaria. Mentre le regioni hanno il diritto di gestire aspetti specifici della sanità pubblica, come la gestione delle risorse sanitarie locali e la promozione della salute, l’imposizione di obblighi vaccinali deve rimanere una prerogativa dello Stato. Questo garantisce una coerenza normativa che protegge tutti i cittadini italiani in modo equo.

