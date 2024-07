Una balena attacca una barca e la fa affondare: l’incredibile VIDEO

MeteoWeb

Sono diventate virali sui social media le immagini di una balena che attacca una piccola barca a Portsmouth, nel New Hampshire, negli Stati Uniti. Il video mostra un paio di ragazzi che sono stati scaraventati fuori dalla loro barca capovolta dopo l’attacco dell’animale.

Ieri, lunedì 22 luglio, una megattera è stata avvistata mentre scendeva lungo il fiume Piscataqua al confine tra New Hampshire e Maine. Non è chiaro se sia la stessa del video in questione, ma sembra che un membro della stessa specie sia stato responsabile del terrificante incidente che si è verificato quando è saltata fuori dall’acqua ed è atterrata su una barca con a bordo due pescatori che sono finiti in acqua dopo che l’imbarcazione si è ribaltata.

Al momento non ci sono molti dettagli sulla vicenda, ma la CBS Boston riferisce che i due uomini che sono finiti nel porto di Portsmouth a seguito dell’incontro ravvicinato sono riusciti a fuggire senza farsi male. Non sembra che si possa dire lo stesso della barca su cui si trovavano in quel momento.

