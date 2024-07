BioNTech infrange la magia del Covid: perdite di 300 milioni di euro nel primo trimestre del 2024

MeteoWeb

Dopo le “miracolose” vendite e i relativi guadagni col vaccino anti Covid-19, BioNTech, azienda produttrice del vaccino Pfizer mRNA, ha ricominciato a perdere denaro, come sempre avvenuto dal 2008, anno della fondazione dell’azienda, fino al 2021.

Come emerge dal rapporto pubblicato in un recente articolo del quotidiano tedesco Der Tagesspiegel, l’azienda ha registrato 300 milioni di euro di perdite nel primo trimestre del 2024. Tuttavia, BioNTech sembra fiduciosa circa l’arrivo di un periodo più favorevole, almeno per l’azienda. Il direttore finanziario di BioNTech, Jens Holstein, afferma infatti: “Prevediamo di realizzare circa il 90% del nostro guadagno annuale nel corso degli ultimi mesi del 2024, in particolare nel quarto trimestre dell’anno“.

