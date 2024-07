Blitz degli attivisti del clima, l’aeroporto di Francoforte si ferma

MeteoWeb

Sospesi temporaneamente arrivi e partenze all’aeroporto interazionale di Francoforte, il più importante della Germania, dopo il blitz di un gruppo di attivisti per il clima sulle piste di atterraggio e decollo. Secondo l’organizzazione ambientalista per il clima Letzte Generation (Ultima generazione), 6 attivisti sono riusciti a entrare nell’aeroporto tagliando i recinti con delle cesoie prima di “portarsi in diversi punti delle piste con biciclette e skateboard“. Letzte Generation chiede un accordo vincolante per porre fine definitivamente a tutti i carburanti fossili entro il 2030.

