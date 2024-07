Blitz di Ultima Generazione a Padova: vernice e carbone vegetale

MeteoWeb

Questa mattina, intorno alle 11, un gruppo di attivisti della campagna “Fondo Riparazione” di Ultima Generazione ha messo in atto una manifestazione di protesta a Padova. L’azione ha avuto luogo nei pressi di Prato della Valle, in concomitanza con il consueto mercato del sabato.

Tre membri del gruppo hanno versato vernice sulla strada adiacente al mercato e si sono cosparsi di carbone vegetale, per poi sedersi sulle strisce pedonali esponendo striscioni. Con questa iniziativa, gli attivisti hanno voluto richiamare l’attenzione sull’inasprimento delle misure repressive nei confronti delle proteste pacifiche in Italia, focalizzandosi anche sulla situazione specifica della città di Padova.

La manifestazione ha rapidamente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno rimosso gli attivisti dal luogo dell’azione. L’obiettivo principale di Ultima Generazione con questo blitz era quello di denunciare le politiche sempre più restrittive contro le proteste ambientaliste e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di una maggiore libertà di espressione per le cause ecologiche.

La campagna “Fondo Riparazione” è nota per le sue azioni simboliche e provocatorie, mirate a sollevare discussioni e a mettere in luce le problematiche ambientali e le politiche repressive nei confronti dei movimenti ambientalisti. La scelta di Prato della Valle, una delle piazze più iconiche di Padova, è stata strategica per massimizzare l’impatto visivo e mediatico dell’azione.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra i movimenti ambientalisti e le autorità italiane, con un crescente numero di manifestazioni represse e attivisti arrestati. Ultima Generazione continua a portare avanti le proprie iniziative nonostante le difficoltà, sostenendo che la difesa dell’ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico richiedano azioni urgenti e decise.

