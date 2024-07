Bloccati in montagna dal maltempo, soccorso alpino salva 7 ragazzi in Presolana

MeteoWeb

I tecnici della VI Delegazione Orobica del soccorso alpino hanno recuperato un gruppo di 7 ragazzi che aveva trascorso la notte in un bivacco nella zona di Castione della Presolana, sulle Prealpi bergamasche ed era rimasto bloccato a causa del maltempo. I ragazzi avevano cominciato la discesa verso valle, ma con le condizioni meteo peggiorate si sono trovati in difficoltà e hanno lanciato una richiesta di aiuto. La centrale ha attivato il soccorso alpino di Clusone poco prima delle 8. I soccorritori sono saliti mentre i ragazzi stavano comunque scendendo in autonomia. Una volta raggiunto il gruppo nei pressi del rifugio Cassinelli, i soccorritori hanno verificato le condizioni dei giovani e, in accordo con la centrale, li hanno trasportati fino al Passo della Presolana, dove era presente l’ambulanza per le valutazioni del caso.

