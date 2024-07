Calabria, insolita mareggiata estiva a Ricadi | FOTO

MeteoWeb

Un’insolita mareggiata estiva ha sorpreso i residenti e i turisti di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, tra il golfo di Sant’Eufemia (Lamezia Terme – CZ) e quello di Gioia Tauro (RC). In piena estate, le onde insolitamente forti hanno colpito la costa, creando uno spettacolo naturale impressionante. Nonostante l’evento insolito, la mareggiata non ha determinato conseguenze o gravi disagi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.