Caldo estivo: effetti sulla salute e i consigli per proteggersi

L’estate italiana è sinonimo di vacanze al mare, giornate soleggiate e piacevoli serate all’aperto. Tuttavia, le temperature eccessivamente elevate possono trasformare questa stagione in un periodo insidioso per la salute. Il caldo estremo non solo crea disagi fisici ma può anche causare gravi danni al cervello e agli organi vitali: ecco tutti gli effetti sulla salute.

Effetti del caldo sulla salute

Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), sottolinea come il caldo eccessivo possa alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea. Il corpo umano si raffredda principalmente attraverso la sudorazione, ma in condizioni di umidità elevata, l’evaporazione del sudore viene ostacolata, causando un rapido aumento della temperatura corporea. Questo fenomeno può portare a conseguenze drammatiche, con danni agli organi vitali e al cervello.

Il caldo eccessivo può determinare una varietà di problemi di salute. Tra i disturbi lievi si annoverano crampi, svenimenti ed edemi, mentre quelli gravi possono includere congestione e disidratazione, che aggravano ulteriormente le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti. Questi effetti sono particolarmente pericolosi per anziani, bambini e persone con condizioni di salute preesistenti, che sono meno capaci di adattarsi alle variazioni di temperatura.

Disturbi più frequenti e sintomi

I disturbi causati dal caldo sono vari e presentano una gamma di sintomi che vanno da lievi a gravi:

1. Insolazione: L’insolazione può causare eritemi o ustioni, spesso accompagnate da sintomi simili al colpo di calore, come mal di testa, nausea e vertigini.

2. Crampi: Dolori fisici causati dalla perdita di sodio dovuta alla sudorazione e al conseguente squilibrio idrico-salino. I crampi sono particolarmente comuni tra chi pratica attività fisica intensa senza un’adeguata idratazione.

3. Edema: Ritenzione di liquidi negli arti inferiori, risultante da una prolungata vasodilatazione periferica. Questo può causare gonfiore e un senso di pesantezza nelle gambe.

4. Congestione: Causata dall’assunzione di bevande ghiacciate quando l’organismo è surriscaldato. I sintomi includono sudorazione, dolore toracico e talvolta sintomi gastrointestinali.

5. Disidratazione: La disidratazione presenta sintomi come sete intensa, debolezza, vertigini, palpitazioni, ansia, pelle e mucose asciutte, crampi muscolari e abbassamento della pressione arteriosa. È una condizione particolarmente pericolosa che può portare a shock se non trattata tempestivamente.

6. Colpo di calore: Questa condizione si verifica quando la capacità di termoregolazione del corpo è compromessa. I sintomi iniziano con un improvviso malessere generale, seguito da mal di testa, nausea, vomito, vertigini, stati d’ansia e confusionali. In casi estremi, può portare a perdita di coscienza e danni cerebrali irreversibili.

Come difendersi dal caldo

Per ridurre i rischi associati al caldo estremo, la Società Italiana di Medicina Ambientale offre una serie di raccomandazioni pratiche:

1. Evitare l’esposizione diretta al sole: Uscire di casa solo nelle ore più fresche della giornata, generalmente al mattino presto o nel tardo pomeriggio.

2. Assicurare un adeguato ricambio d’aria in casa: Agevolare la ventilazione naturale e mantenere le stanze fresche schermando le finestre esposte al sole con tapparelle, persiane o tende. L’uso di ventilatori e condizionatori d’aria può essere di grande aiuto.

3. Regolare l’apertura delle finestre: Chiudere le finestre durante il giorno per mantenere fuori il calore e aprirle nelle ore più fresche della sera e della notte per favorire il raffreddamento naturale della casa.

4. Fare bagni e docce frequenti con acqua tiepida: Questo aiuta a mantenere la temperatura corporea sotto controllo e a rinfrescare la pelle.

5. Idratarsi adeguatamente: Bere almeno 1,5-3 litri di acqua al giorno, evitando alcolici e preferendo cibi ricchi di acqua come frutta e verdura. È importante ricordare che la sete è un segnale tardivo di disidratazione, quindi è essenziale bere regolarmente anche se non si avverte sete.

6. Proteggersi quando si esce: Indossare occhiali da sole, usare creme solari ad alto fattore protettivo e indossare abiti in fibre naturali come lino o cotone, meglio se di colore chiaro. Questo aiuta a riflettere i raggi solari e a mantenere la pelle fresca.

7. Evitare attività sportive all’aperto nelle ore più calde: Questo riduce il rischio di colpi di calore e disidratazione. Gli sportivi dovrebbero preferire allenarsi nelle prime ore del mattino o in serata quando le temperature sono più miti.

Anziani, bambini, persone con malattie croniche e coloro che assumono farmaci che influenzano la termoregolazione sono particolarmente vulnerabili agli effetti del caldo. È cruciale monitorare queste persone attentamente durante le ondate di calore, assicurandosi che rimangano idratate e che abbiano accesso a spazi freschi.

